Новый гендиректор «Экспресса» рассказал о перспективах медиахолдинга

Виктор Рубцов признался, что предложение стать генеральным директором «Экспресса» поступило ему около недели назад от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Губернатор очень заинтересован в развитии информационной политики в регионе и предложил мне поработать в этом направлении. Эта сфера так или иначе касалась меня еще на предыдущем месте работы. Я занимался бизнес-проектами, стартапами, антикризисным управлением, и в совокупности это все, я думаю, позволило Ивану Александровичу сделать вывод о том, что я могу справиться с работой на ТРК «Экспресс», помочь команде развивать это направление, выходить больше в интернет-пространство, давать возможность людям оперативно узнавать достоверную информацию о том, что происходит в регионе, какие интересные события происходят», - рассказал он.

Гендиректор отметил, что коллектив «Экспресса» - профессиональный и сплоченный, и выразил надежду на плодотворное дальнейшее сотрудничество.

«Очень много уже накоплено хорошего опыта в плане создания интересных новостных сюжетов, авторских программ, но есть нюансы, которые я успел увидеть за последние дни. В целом, мне кажется, работа была достойной, коллектив - слаженный. А перспективы у нас - серьезные и большие. В частности, будем думать над созданием своих приложений для выхода в интернет», - сообщил Виктор Рубцов.

Ранее телерадиокомпанию возглавлял Степан Парфенов. Он оставил должность в апреле, пишет ИА «Пенза-Пресс».