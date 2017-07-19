19 июля 2017, 18:39Общество Новый детский сад в микрорайоне Заря примет 7 групп В Пензе в микрорайоне Заря завершается строительство детского сада. Осенью он должен принять более 150 детей. До сдачи объекта осталось менее двух недель.

Даже на фоне новостроек микрорайона Заря, это здание выделяется яркими цветами стен. Работы по строительству детского сада вышли на финишную прямую. На объекте с раннего утра трудятся около 60 человек, 1 августа его обещают сдать.

«Детский садик рассчитан на 175 мест. После того, как мы завершим строительные работы, объект будет передаваться эксплуатирующей организации и комплектоваться», - сообщил начальник управления капитального строительства г.Пензы Игорь Умнов.

Строители завершают отделочные работы и благоустраивают территорию. Внутри красят стены, кладут плитку, устанавливают светильники, дверные и оконные ручки. На территории укладывают асфальт и тротуарную плитку. На зоны, предназначенные для активных игр, положат резиновое покрытие.

«На каждой игровой зоне - по 205 квадратов плитки. Она будет укладываться возле каждого игрового элемента», - пояснил главный инженер подрядной организации Анатолий Родин.

Детские ножки точно не замерзнут. На первом этаже садика в игровых комнатах установлен теплый пол. Зимой здание будет отапливать мощная модульная котельная. Местные жители новому садику очень рады.

Дети и маленький внук Ольги Зининой переехали в Зарю совсем недавно. Семья живет по соседству с детсадом, поэтому, куда отдать малыша, было очевидно.

«Должны быть хорошие специалисты, которые любят детей. Современные игрушки, красивый дизайн, правильнее здоровое питание», - сказала она.

Надежда Кузнецова с соседкой согласна. Заботливая бабушка хочет, чтобы в детском саду были созданы комфортные условия.

«Там должны быть любящие воспитатели, благоприятная атмосфера, понимание, интересные игрушки, занятия, хорошая территория, где деткам можно играть. Мы наслышаны о том садике только хорошее», - добавила местная жительница.

В новый детский сад юные жители микрорайона Заря пойдут 1 сентября. Здесь планируют принять сразу семь групп.

Общество

просмотров 80