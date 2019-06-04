Новую детскую поликлинику в Пензе построят рядом с физдиспансером

В центре Пензы построят новую детскую поликлинику. Медучреждение, которое временно переехало в помещения областного врачебно-физкультурного диспансера на улице Володарского, будет располагаться рядом, но в отдельном здании. Ранее филиал поликлиники №1 размещался в здании возле сквера «У белых рос», которое признано аварийным. Объект осмотрел губернатор Иван Белозерцев.

Филиал детской поликлиники №1 переехал по новому адресу, буквально через дорогу. По заключению технической экспертизы двухэтажное строение в центре Пензы признано аварийным. Впрочем, о сносе не может быть и речи. Здание, возведенное в начале прошлого века, считается памятником архитектуры и вскоре обретет новую жизнь. Об этом во время осмотра объекта заявил губернатор Иван Белозерцев.

«Здание нужно восстанавливать. Давайте на следующей неделе спланируем эту работу, пригласим специалистов, пусть сделают заключение, а потом - проект. Также надо собирать всех собственников, городскую власть и с ними обсуждать, потому что они тоже должны в этом участвовать», - сказал глава региона.

Саму же детскую поликлинику, которая временно разместилась в помещениях врачебно-физкультурного диспансера, вскоре ждет очередной переезд. Медучреждение обретет собственное здание.

«Там будет не педиатрическое отделение, а полноценная детская поликлиника, включая и врачей педиатров, и узких специалистов. Все диагностические службы: УЗИ, лаборатории, рентгены и все реабилитационные составляющие, то есть все, что положено по нормативным документам по обслуживанию детского населения», - рассказала врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

До конца года будет разработана проектно-сметная документация для строительства здания новой детской поликлиники возле физдиспансера. Работы планируют начать в 2020 году.