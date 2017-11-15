15 ноября 2017, 19:47Общество Новостройка в жилом комплексе «Три тополя» открыла двери для новоселов Один из крупных проектов строительной группы «Рисан» почти полностью реализован. Очередная новостройка в жилом комплексе «Три тополя» открыла свои двери для новоселов. Десятки семей получили ключи от своих новых квартир.

Какую мебель поставить, и какие обои поклеить. Наталья Сорокина уже точно знает, как в скором времени будет выглядеть жилье ее мечты. Девушка стала обладательницей трехкомнатной квартиры в новостройке от строительной группы «Рисан».

«Мы живем в двухкомнатной, давно планировали расшириться и решили здесь приобрести. Рядом школа и садик, тут удобно», - сказала она.

Десятки семей получили заветные ключи от своих новых квартир. В жилом комплексе «Три тополя» завершили строительство еще одной 17-этажки.

«Я так счастлива, все понравилось. Большое спасибо компании. Даже не ожидали! Во-первых, мы получили эту квартиру намного раньше, чем думали, во-вторых, все ровненько, чистенько, красиво. Спасибо!» - поделилась жительница Пензы Надежда Федосеева.

Просторные квартиры, уютные подъезды, современные лифты, благоустроенная территория возле домов. Выбирая жилье от компании «Рисан», люди выбирают комфорт и знают, что получат его быстро.

«Компания выстраивает отношения со своими подрядчиками и с поставщиками, мы следим за сроками исполнения работ, вовремя платим, наверное, поэтому и все работает. Все показатели сходятся в одном - построить быстро и красиво хороший дом», - пояснил генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.

Не только красиво, но также качественно и безопасно. «Три тополя» - охраняемая территория, где дома оснащены камерами видеонаблюдения. Это особенно важно для семей с детьми и владельцев автомобилей. Кстати, для удобства жителей возле новостроек предусмотрены парковочные места. Изюминка жилых комплексов компании «Рисан» - уникальные детские площадки с мягким покрытием. В планах - продолжить благоустройство: весной возле новостроек посадят деревья и кустарники, а в начале 2018 года последний дом жилого комплекса «Три тополя» будет готов.

Общество

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