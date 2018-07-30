Новости пензенского «Экспресса» увидит весь мир

Таким образом, пензенские новости смогут увидеть более 300 млн человек – такова аудитория «Крик-ТВ». Канал представлен в цифровом, кабельном, спутниковом, мобильном и интернет-телевидении.

Пензенскому региону будет посвящено 10 минут эфира в сутки. Также на «Крик-ТВ» можно узнать о событиях из других субъектов России, Казахстана, Израиля, Китая, Франции, Велибобритании, Бельгии и других стран.

Пензенские новости (16+) «Крик-ТВ» начнет транслировать с 1 августа.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».