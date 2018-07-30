Новости пензенского «Экспресса» увидит весь мир

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30 июля 2018, 15:34Общество
Новости пензенского телеканала «Экспресс» будут транслировать по социально-информационному круглосуточному телеканалу «Крик-ТВ».
Таким образом, пензенские новости смогут увидеть более 300 млн человек – такова аудитория «Крик-ТВ». Канал представлен в цифровом, кабельном, спутниковом, мобильном и интернет-телевидении.
Пензенскому региону будет посвящено 10 минут эфира в сутки. Также на «Крик-ТВ» можно узнать о событиях из других субъектов России, Казахстана, Израиля, Китая, Франции, Велибобритании, Бельгии и других стран.
Пензенские новости (16+) «Крик-ТВ» начнет транслировать с 1 августа.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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