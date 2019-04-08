Новосибирец выманил у пензенцев 240 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина звонил по случайному номеру на стационарные телефоны, представлялся полицейским и говорил собеседникам о том, что якобы их родственник совершил ДТП, в результате которого пострадал человек. После он добавлял, что для того, чтобы освободить «виновника» от ответственности, необходимо перевести определенную сумму.

В ведомстве пояснили, что в основном жертвами мошенника были пожилые люди. Они верили в его рассказ и отправляли деньги. Таким образом, пострадало девять человек. Они переводили мужчине от 8000 рублей до 90000 рублей. Всего злоумышленник получил 240 тысяч рублей.

Во время следствия оказалось, что житель Новосибирска уже совершил 49 эпизодов мошенничества в родном городе и был судим за это.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».