18 января 2017, 18:02Общество Новоселам ЖК «Лазурный» в Городе Спутник откроются потрясающие виды Хороший дом, в котором действительно хочется жить. Съемочная группа телеканала «Экспресс» побывала на строительной площадке жилого комплекса «Лазурный», чтобы увидеть своими глазами, как выглядит многоэтажный рай недвижимости.

Настоящее украшение современного градостроения. Возведение жилого комплекса «Лазурный» от компании «Термодом» уверенно стремится к завершению. Половина квартир уже продана.

Алексей Даньшин несколько лет работает риэлтором в Пензе. В силу специфики профессии, он знает все новостройки, которые возводятся в настоящее время. Когда встал вопрос о покупке собственной квартиры, сделал выбор в пользу Города Спутник, а именно жилого комплекса «Лазурный».



«Огороженная территория, внутри - детские и спортивные площадки, небольшой маленький фонтан, в подъезде – консьерж, и самое главное для меня - это качественная отделка квартир внутри», - сказал Алексей Даньшин.



При входе в квартиру сразу бросается в глаза качественная стяжка пола, деревянные евроокна, электроразводка с выключателями и розетками. Кроме того, на кухне есть вентиляционный клапан для фильтрации воздуха.



Пожалуй, главным украшением квартир здесь является шикарный вид из окна. Взору открываются основные достопримечательности Спутника - набережная с фонтанной площадью, тропа здоровья, водная гладь ухоженного водоема.

Жилой комплекс «Лазурный» состоит из трех многоэтажек. Территория в ближайшее время будет огорожена, для безопасности жителей установят систему видеонаблюдения. Главное преимущество, отличающее этот комплекс от остальных домов в микрорайоне, - расположение. В шаговой доступности находятся многочисленные магазины, детский сад, бассейн и спортивно-развлекательный центр. «Лазурный» - жилой комплекс нового формата.

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