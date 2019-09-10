Новоселам ЖК «Фаворит» вручили заветные ключи от квартир

Для будущих жильцов открыла свои двери еще одна новостройка жилого комплекса «Фаворит» от строительной группы «Рисан». Ключи от новых квартир вручили семьям, которые выбрали девятое строение. В эксплуатацию введен 17-этажный кирпичный дом на Западной поляне по адресу улица Мира, 44Г.

Старт выдачи заветных ключей ждали 270 собственников.

«Всегда мечтала жить в этом жилом комплексе, сегодня - день икс. Этот район для меня очень удобен: в плане работы добираться, детей на тренировку возить, в центр съездить. Все доступно. И здесь чисто», - сказала жительница Пензы Светлана Скуднова.

«Большое спасибо компании «Рисан» за вовремя сданный объект. Ждем, когда начнем в приобретенной квартире ремонт. Очень довольны планировкой, размером и площадью комнат. Потолок - три метра. Это оказалось для нас сюрпризом», - рассказал житель Пензы Сергей Савин.

В подъездах 17-этажки - красота и комфорт совмещены с безопасностью. Работают современные лифты, есть консьерж-служба. Строители начинают обустраивать придомовые территории параллельно с возведением новых домов, поэтому жильцы видят полностью благоустроенные площадки уже при получении ключей.

С каждым новым двором повышается и уровень дизайна. Например, рядом с новостройкой вместо небольших саженцев высадили полноценные деревья, установили уникальные архитектурные объекты.

«Весь жилой комплекс разбит на зоны. Помимо спортивной, мы воплотили давнюю мечту: в «Рисане» хотели сделать что-то крутое с точки зрения культуры, поэтому построили амфитеатр. В нем будут проводиться мероприятия, праздники и собрания», - сказал генеральный директор управляющей компании строительной группы «Рисан» Валерий Чубукин.

Ближайший праздник с конкурсами, выступлениями артистов и грандиозным фейерверком состоится там 14 сентября в 17:00 (0+). Отметить сдачу нового дома приглашают всех желающих.