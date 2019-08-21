Новоселам многоэтажки в ЖК «Ближняя Веселовка» вручили ключи от квартир

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21 августа 2019, 19:31Общество
В Пензе жилой комплекс «Ближняя Веселовка» от группы компаний «Рисан» снова встретил новоселов. Ключи от новых квартир вручили семьям, которые выбрали третье строение. В эксплуатацию введен десятиэтажный четырехподъездный кирпичный дом по адресу: улица Тепличная, 39.
ЖК «Ближняя Веселовка» - это городской комфорт и жизнь на свежем воздухе одновременно.
«Долго готовились, ждали. Наконец-то получили, что хотели, о чем мечтали», - сказала жительница Пензы Екатерина Михеева.
«Смотрели, как этот дом возводится, потому что живем в соседнем. «Рисан» зарекомендовал себя очень хорошо, и когда началась стройка, решили, надо расширяться, потому что семья растет. В квартирах - шикарные планировки, большие комнаты и шумоизоляция. До центра очень близко, можно уехать в любую точку города, транспорт хорошо ходит», - рассказала жительница Пензы Алена Пищедарова.
«Спокойный, хороший, приятный район. Много молодых семей. Хорошая комфортная детская площадка, магазины рядом, есть все необходимое», - сказал жительница Пензы Ульяна Гаврилова.
Выбирая жилье от строительной группы «Рисан», в первую очередь, люди делают ставку на комфорт. Уютные подъезды, современные лифты, огороженная придомовая территория с безопасными детскими комплексами. Кирпичные дома отличаются приятным микроклиматом: зимой в них тепло, а летом - не жарко. В жилом комплексе предусмотрена собственная котельная.
«Это теплый дом в хорошем, экологически чистом районе с прекрасными детскими площадками и благоустройством. Ждем всех, кто еще не успел купить. Квартир осталось не так много. Также компания не останавливается на этой площадке. Мы заложили еще два дома», - рассказал генеральный директор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол.
Сейчас руководство компании ведет переговоры с областным правительством о строительстве там детского сада на 110 мест. Кроме того, через год в развивающемся микрорайоне строительная группа начнет осваивать еще один участок, где планируют возвести десять многоэтажек и школу на 1000 мест.
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