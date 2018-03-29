Новой школе в Верхнем Ломове присвоят имя выдающегося математика

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29 марта 2018, 17:59Образование
Школе в Верхнем Ломове Пензенской области хотят присвоить имя выдающегося математика Ивана Привалова. Решение примут депутаты Законодательного собрания на сессии 30 марта.
О присвоении имени Ивана Привалова школе села Верхний Ломов ходатайствовало Собрание представителей Нижнеломовского района.
Привалов Иван Иванович - выдающийся советский математик, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР.
«Присвоение школе имени Ивана Ивановича Привалова послужит сохранению памяти о нем как o видном государственном деятеле, преданном своей Родине и профессии», - омтечается в пояснительной записке к проекту закона.
Деньги, необходимые для организационных работ по присвоению имени будут выделены из бюджета Нижнеломовского района.
Напомним, на торжественном открытии школы присутствовала министр образования и науки России Ольга Васильева.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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