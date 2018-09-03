Новой школе на Шуисте подарили мобильный компьютерный класс

1 сентября в микрорайоне Шуист для учащихся распахнул свои двери новый корпус школы №66. Учебное заведение рассчитано на 660 мест. Учреждению присвоено имя почетного гражданина Пензы, директора завода вычислительных электронных машин Виктора Стукалова.

К этому дню они готовились особенно тщательно. Для сотен мальчишек и девчонок это была не просто торжественная линейка, а знакомство с новой школой. Там даже символический ключ вручил робот. Корпус школы №66 возвели за год, и он стал первым учебным заведением в Пензенском регионе с IT-уклоном.

«Микрорайон развивается, стало сложно заниматься в две смены и детям, и родителям неудобно, поэтому было принято решение построиться эту прекрасную школу. Здесь созданы все условия и соблюдены все государственные стандарты», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Когда президент поставил задачу - создать российскую школу, способную конкурировать с мировыми, он как раз имел в виду такие учебные заведения. Сегодня есть уверенность, что в ближайшее время наши выпускники будут теми, кто способен разработать и реализовать те прорывные технологии, которые будут работать на перспективу», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Проект уникальной модульной школы разработали специалисты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Уже известно, что он включен в реестр экономически эффективной проектной документации Министерства строительства России, а значит, что пензенский опыт может быть распространен по всей стране.

«Все блоки не изолированы друг от друга, между ними есть пространство для занятия внеурочной деятельностью, это очень важно», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

После завершения торжественной церемонии для VIP-гостей провели экскурсию по новому зданию. Комплекс инженерно-технического уклона включает в себя несколько спортивных площадок, инновационные лаборатории, компьютерные классы, актовый зал, библиотеку с читальным залом.

«Мне очень понравился актовый зал, он очень красивый. Коридоры большие, все такое необычное, цветное», - сказала ученица 7 «И» класса школы №66 Виктория Волкова.

Иван Белозерцев посоветовал ученикам в полной мере использовать возможности учебного заведения. Новой школе глава региона подарил мобильный компьютерный класс.