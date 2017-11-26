Новогодняя ярмарка на площади Ленина откроется 1 декабря

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26 ноября 2017, 13:49Общество
На площади Ленина в Пензе откроют новогоднюю и рождественскую ярмарку. Она будет работать с 1 декабря по 10 января.
Предполагается, что на ярмарке будет представлен широкий ассортимент товаров, в том числе кондитерских изделий и выпечки, а также новогодних сувениров и изделий легкой промышленности.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, ярмарку организуют, чтобы пензенцы могли по низкой цене купить высококачественные товары, которые производят местные предприятия.
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