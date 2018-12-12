Улица Московская предстала в новогоднем убранстве

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12 декабря 2018, 19:33Общество
До Нового года остается меньше трех недель. Большая часть города уже украшена и готова к праздникам. Особенно чувствуется новогоднее настроение в центре города. Площадь Ленина и Фонтанная площадь предстали перед горожанами в обновленном виде.
Улица Московская в преддверии Нового года вновь засветилась разноцветными огнями. Здания и деревья по традиции украсили гирлянды. Однако на этот раз новогодний облик центральной улицы города претерпел серьезные изменения. Главный символ Нового года - 20-метровая елка - стоит на отремонтированной площади Ленина. Домик Деда Мороза уже ждет юных жителей областного центра, а вход на площадь украшает конструкция в виде цифр, символизирующих наступающий год. Но этим оформление центра города не ограничится. К примеру, памятник «Пензяк толстопятый» уже вечером 12 декабря окажется в свете трех прожекторов.
На Фонтанной площади, где несколько лет подряд располагалась главная елка города, на этот раз организовали каток. Собирается там, в основном, пензенская молодежь. А катаются - прямо вокруг фонтана. Состояние льда оставляет желать лучшего, но, говорят, ожидается повторная заливка.
К Новому году готовятся и на Юбилейной площади. Однако там еще не все готово к празднику. По словам жителей города, они ждут, когда вновь в вечернее время там зажгутся большие буквы, образующие слово «Пенза».
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