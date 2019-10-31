Новогодние елки на улицах Пензы пройдут в 14 местах

В мэрии Пензы прошло совещание по вопросам подготовки города к новогодним праздникам.

Как и в предыдущие годы, главная елка будет установлена на площади Ленина, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Мы провели ревизию состояния ее элементов и елочных украшений, к 1 декабря поставим», – сообщила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

Для создания праздничного оформления на площади включат иллюминацию, установят арт-объект – светящиеся цифры «2020». Здесь же будет оборудована сцена для концертов и домик Деда Мороза, отметили в пресс-службе горадминистрации.

«Помимо площади Ленина, следует, как и в прошлом году, обустроить площадки для проведения мероприятий в других районах Пензы, чтобы у жителей микрорайонов была возможность сходить на елку рядом с домом», – сказал глава администрации города Андрей Лузгин.

По словам Веры Фейгиной, в настоящее время утвержден график проведения новогодних елок – всего по городу запланировано 14 точек. Мероприятия будут проходить с 15 декабря до 15 января.

«Необходимо организовывать дополнительные мероприятия в выходные дни на время школьных каникул, чтобы площадки не пустовали. Полный план мероприятий всех учреждений и площадок, в том числе - спортивных, нужно сформировать к 1 декабря. Мы должны предложить горожанам активную форму досуга», - сказал мэр.

Отдельно участники совещания рассмотрели организацию новогодних мероприятий для детей из малообеспеченных семей. На данные цели в бюджет заложено 900 тысяч рублей. Региональный минтруд выделит 5700 подарков, еще 2300 предоставят спонсоры. Об этом рассказал замглавы города Владимир Попков.