Новая система борьбы с мусором назрела давно - губернатор

Плата за вывоз, утилизацию и переработку мусора в Пензенской области увеличится, будет единой и обязательной для всех. Такие меры вызваны вступлением в силу с 2019 года нового федерального закона «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными».

С 1 января Пензенская область должна перейти на новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами. Заниматься вывозом мусора с нового года будут региональные операторы. Три крупные компании поделили область на четыре зоны: северную, западную, восточную и южную. В связи с этим плата за переработку и утилизацию мусора станет единой для всех пензенцев, в платежках за коммунальные услуги появится специальная строка. Новая система борьбы с отходами жизнедеятельности назревала давно, отметил в ходе оперативного совещания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«К сожалению, бывают ситуации, когда люди выбрасывают мусор в не отведенных для этого местах. Такого не должно быть. Сегодня государство ставит задачу, которую мы должны решить, чтобы идти в ногу со временем. Пришло время более цивилизованно относиться к экологическим проблемам», - сказала глава региона.

Новая услуга вводится по всей стране согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления». С вступлением в силу нововведений значительно увеличится плата за услугу. Единый тариф регионального оператора будет состоять из нескольких компонентов. Если раньше потребители платили только за вывоз мусора, то теперь - и за утилизацию. Кроме того, при его расчете будет учтена необходимость строительства нового полигона и завода по переработке отходов в северной зоне.

«Единый тариф регоператора будет иметь в себе несколько компонентов. Это новая технологически сложная цепочка, и моя задача - проанализировать также и экономические затраты», - рассказала начальник управления по регулированию тарифов и энергоснабжению Пензенской области Наталья Клак.

Сейчас в региональном управлении по регулированию тарифов и энергосбережению решают, каким будет тариф за эту услугу и от чего будет зависеть размер платы. Решение по этому вопросу будет принято до 15 декабря.