Ночью в Тамале пожарные тушили отечественную легковушку

В ночь на 25 апреля в Тамале Пензенской области произошел пожар. Загорелся автомобиль «ВАЗ-2109».

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, машина стояла на ул. Садовой. Сообщение о возгорании поступило в 2.35.

Пострадавших нет, последствия пожара ликвидировали два человека с помощью одной единицы техники.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».