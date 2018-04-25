Ночью в Тамале пожарные тушили отечественную легковушку

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25 апреля 2018, 10:01Происшествия
В ночь на 25 апреля в Тамале Пензенской области произошел пожар. Загорелся автомобиль «ВАЗ-2109».
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, машина стояла на ул. Садовой. Сообщение о возгорании поступило в 2.35.
Пострадавших нет, последствия пожара ликвидировали два человека с помощью одной единицы техники.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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