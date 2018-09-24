Ночью в Пензе сгорела иномарка

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в два часа ночи. На улице Нейтральной загорелся автомобиль Audi Q7. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, уничтожил моторный отсек и частично - салон машины.

По факту случившегося проводится проверка, причины возгорания выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».