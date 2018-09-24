24 сентября 2018, 10:33Происшествия

Ночью в Пензе сгорела иномарка

В Пензе 24 сентября вспыхнул легковой автомобиль.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в два часа ночи. На улице Нейтральной загорелся автомобиль Audi Q7. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, уничтожил моторный отсек и частично - салон машины.

По факту случившегося проводится проверка, причины возгорания выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7479643/

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