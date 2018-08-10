10 августа 2018, 09:31Происшествия

Ночью в Чаадаевке сгорел дом

10 августа в Городищенском районе Пензенской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании в доме в поселке Чаадаевка поступило на пульт дежурного в 3.18. На улицу Чернышевского приехали три спецмашины, пожар тушили шесть сотрудников МЧС.

В результате огонь полностью уничтожил строение, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что дом был нежилой. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7293117/

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