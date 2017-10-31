Ночью на улице Карпинского легковушка врезалась в столб

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31 октября 2017, 10:33Происшествия
В ночь на 31 октября в Пензе на улице Карпинского, 23 иномарка врезалась в столб.
В ИА «Пенза-Пресс» поступило сообщение от читательницы, ставшей очевидцем ночной аварии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В 1.20 ночи проснулась от хлопка за окном. «Скорая» стояла минут 20, звуковой сирены не было, а потом она уехала…машина врезалась в световой столб, перед весь всмятку…в 2.35 машину оттащили от столба и ее осталась караулить патрульная бригада», - написала она.
«По предварительной информации, 50-летний водитель «Рено» врезался в световую опору. Его после медосмотра отпустили. В аварии пострадала 30-летняя пассажирка иномарки. Женщину доставили в больницу», - прокомментировали происшествие в отделе пропаганды управления ГИБДД Росси по Пензенской области.
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