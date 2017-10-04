Ночью на трассе под Пензой столкнулись фура и легковушка

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04 октября 2017, 09:35Происшествия
В селе Крюково Белинского района Пензенской области случилось ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 3 октября в 22.35 на 173 км федеральной трассы Р-209 «Тамбов - Пенза» столкнулись фура MAN и легковушка «Нива». В результате ДТП пострадало несколько человек, их состояние в ведомстве не уточнили.
Последствия ДТП устраняли четыре сотрудника МЧС с помощью одной единицы техники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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