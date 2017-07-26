26 июля 2017, 09:38Происшествия

Ночью на трассе «Пенза-Тамбов» перевернулась «Лада»

В Каменском районе Пензенской области случилась авария.

На 209 километре трассы «Пенза-Тамбов» в ночь на 26 июля перевернулась LADA Granta.

По информации регионального ГУ МЧС, в результате аварии пострадал один человек. О его состоянии не известно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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