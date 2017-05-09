09 мая 2017, 12:35Происшествия

Ночью на пр. Строителей в Пензе столкнулись две иномарки, есть пострадавший

В ночь на 9 мая на проспекте Строителей в Пензе произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, ДТП произошло в 03.42, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«На проспекте Строителей столкнулись две иномарки - «Mitsubishi» и «Honda». В результате ДТП пострадал человек», - сообщили в главном управлении.

В ликвидации последствий ДТП участвовали четыре человека и одна единица техники.

Происшествия
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