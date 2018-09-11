11 сентября 2018, 09:31Происшествия

Ночью на Бригадирском мосту произошло ДТП

В Пензе 11 сентября столкнулись две иномарки.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, авария произошла около половины второго часа ночи. На Бригадирском мосту столкнулись Toyota и Audi. В результате ДТП пострадали несколько человек, их состояние в ведомстве не уточнили.

Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.

Причины случившегося устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 60
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ