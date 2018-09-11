Ночью на Бригадирском мосту произошло ДТП

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11 сентября 2018, 09:31Происшествия
В Пензе 11 сентября столкнулись две иномарки.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, авария произошла около половины второго часа ночи. На Бригадирском мосту столкнулись Toyota и Audi. В результате ДТП пострадали несколько человек, их состояние в ведомстве не уточнили.
Последствия аварии устраняли три сотрудника МЧС с помощью машины спецтехники.
Причины случившегося устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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