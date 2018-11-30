Ночное знакомство завершилось для пензячки изнасилованием

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30 ноября 2018, 14:34Криминал
В Пензе будут судить за изнасилование 27-летнего жителя Нижнеломовского района.
Следователи установили, что в ночь на 8 сентября пьяный мужчина познакомился на улице с 26-летней девушкой. В ходе общения он предложил пойти к нему в гости, но получил отказ. Тогда злоумышленник закрыл пензячке рот рукой и силой затащил во дворы домов на ул. Кирова, где изнасиловал. При этом он угрожал убить свою жертву, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Полицейским удалось разыскать и задержать негодяя. В настоящее время он находится под стражей.
Уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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