Нижнеломовский подросток осквернил могилу ребенка

Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, в июне 2018 года подросток отправился на кладбище. Там он вместе с другом собрал все конфеты, а после разрисовал баллончиком надгробия, нанеся на них изображения усов, бороды, рогов, закрасил данные усопших и изображение креста. Всего он осквернил таким образом пять надгробий мужчин, женщин и ребенка.

В ноябре он разбил окно чужого дома, забрался внутрь и попытался вынести от туда имущество. На улице его застал хозяин жилища. Нижнеломовец бросил пакет с награбленным и убежал. В мае 2019 года он проник в гараж и украл кондитерские изделия и удочки более чем на 30 тысяч рублей.

В результате молодому человеку назначили один год и один месяц лишения свободы, а после ему изменили приговор на один год «условки», пишет ИА «Пенза-Пресс».