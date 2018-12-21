Нижнеломовский экс-участковый «замял» кражу и получил срок

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в сентябре 2017 года к 30-летнему капитану полиции обратились с заявлением о краже бензопилы в Верхнем Ломове. Участковый обнаружил пропажу в доме одного из местных жителей, однако не стал привлекать его к уголовной ответственности.

Он сам вернул украденное хозяину и указал, что тот забыл, как сам убрал технику от дома, поэтому кражи фактически не было. Затем он списал материал в номенклатурное дело, чем нарушил права потерпевшего.

В результате бывшему участковому назначили семь месяцев лишения свободы условно с шестью месяцами испытательного срока. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».