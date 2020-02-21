Нижнеломовский чиновник взял на работу супругу с нарушением закона

Прокуратура обнаружила нарушение закона о муниципальной службе и противодействии коррупции в администрации Атмисского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области.

Установлено, что в сентябре 2019 года глава администрации взял к себе на работу супругу в качестве оператора газовой котельной. При этом чиновник не уведомил об этом в письменной форме главу сельсовета, что противоречит закону.

По итогам проверки прокурор внес в комитет местного самоуправления Атмисского сельсовета представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности. С его женой расторгли трудовой договор, пишет ИА «Пенза-Пресс».