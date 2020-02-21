Нижнеломовский чиновник взял на работу супругу с нарушением закона

21 февраля 2020, 11:34Общество
Прокуратура обнаружила нарушение закона о муниципальной службе и противодействии коррупции в администрации Атмисского сельсовета Нижнеломовского района Пензенской области.
Установлено, что в сентябре 2019 года глава администрации взял к себе на работу супругу в качестве оператора газовой котельной. При этом чиновник не уведомил об этом в письменной форме главу сельсовета, что противоречит закону.
По итогам проверки прокурор внес в комитет местного самоуправления Атмисского сельсовета представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности. С его женой расторгли трудовой договор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 февраля 2020, 19:37В Доме молодежи для пензенских школьников провели патриотическую акцию
21 февраля 2020, 19:33В селе Белынь захоронили останки участника Великой Отечественной войны
21 февраля 2020, 19:21В Пензе прошел отборочный этап игры «Умники и умницы» среди школьников
21 февраля 2020, 19:18Пензенцев научили определять деструктивное поведение у подростков
21 февраля 2020, 19:12В Пензенском госуниверситете выбрали лучшего парня
21 февраля 2020, 19:07В центре Пензы демонтировали старый фонтан
21 февраля 2020, 17:59Пензенец создал порносайт для привлечения внимания
21 февраля 2020, 17:37Белозерцев рассказал о машине своей мечты