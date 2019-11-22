Нижнеломовские силовики отработали действия при теракте

В Нижнем Ломове под руководством оперативного штаба в Пензенской области прошли антитеррористические учения «Метель-2019». По легенде: условные террористы напали на отдел полиции, захватили в заложники работников ФОКа, заминировали объекты жизнеобеспечения и предприняли попытку совершения теракта с использованием отравляющего вещества.

По тревоге на место прибыли подразделения всех экстренных служб. Решением руководителя оперативного штаба в границах Нижнего Ломова был условно введен режим контртеррористической операции.

В процессе учений силовики отработали навыки по организации переговорного процесса с преступниками, обезвреживанию самодельных взрывных устройств и противодействию тактике террористов, а также по предотвращению химического заражения местности.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области, по окончании учений были подведены их итоги и выработаны меры по дальнейшему повышению качества проведения подобных учений.