23 октября 2017, 16:01Общество Нижнеломовская фабрика производит 200 кг пельменей в день 200 килограммов пельменей в день. Полуфабрикаты из Нижнего Ломова продаются в более чем 300 точках в Пензенской области и соседнем регионе.

Вкусно, как дома! Слава об этих пельменях разлетелась по всему Нижнему Ломову. Полуфабрикаты выпускают на небольшом производстве прямо в черте города. Мяса не жалеют, на одну партию уходит около 40 килограммов.

Аппарат - недавнее приобретение. Семь лет назад, когда предприятие только открылось, пельмени делали вручную. Помещение предоставила городская администрация. Предприятие получило грант от министерства сельского хозяйства — около четырех миллионов рублей. Оно позволило значительно увеличить объемы производства. Руководитель предприятия с улыбкой вспоминает первые месяцы ведения бизнеса.

«Начинали с примитивной мясорубки, которая работает в домашних условиях и с десяти килограмм мяса. Когда выпускали десять килограммов пельменей, мы считали, что это большое достижение. Естественно, первым делом возник вопрос сбыта. Мы арендовали небольшую торговую точку в Ломове, с которой начали реализовывать свою продукцию», - рассказал Виталий Ушенин.

Позже приобрели мощные холодильники и устройство для шоковой заморозки. Сейчас в линейке нижнеломовского предприятия - около десяти видов мясных изделий. Работают с разными видами мяса: свининой, курицей, индейкой.

«Изготавливаем пельмени, манты, голубцы, котлеты, фрикадельки. В нашей продукции нет лишних добавок, только мясо», - пояснила сотрудница предприятия Наталья Галактионова.

Сейчас местные полуфабрикаты продаются более чем в 300 точках на западе Пензенской области и в Мордовии. Здесь выпускают около 200 килограммов пельменей в день, и это - не предел.

В ближайшее время нижнеломовское предприятие намерено значительно увеличить объемы производства и открыть фирменный магазин в Пензе. В планах на 2018 год — получить грантовую поддержку от регионального правительства, чтобы выпустить линейку копченостей и мясных деликатесов.

Общество

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