Нижнеломовец застрелил друга во время спора о воспитании

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16 января 2017, 16:31Криминал
Ссора из-за разногласий по поводу воспитания внуков обернулась трагедией в городе Нижний Ломов Пензенской области.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, конфликт между двумя приятелями 67 и 74 лет произошел 15 января во время распития алкогольных напитков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В пылу ссоры хозяин квартиры вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в голову гостя. От полученных травм 74-летний мужчина скончался на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
«В настоящее время мужчина задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
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