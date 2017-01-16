16 января 2017, 16:31Криминал Нижнеломовец застрелил друга во время спора о воспитании Ссора из-за разногласий по поводу воспитания внуков обернулась трагедией в городе Нижний Ломов Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, конфликт между двумя приятелями 67 и 74 лет произошел 15 января во время распития алкогольных напитков, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В пылу ссоры хозяин квартиры вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в голову гостя. От полученных травм 74-летний мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время мужчина задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Криминал

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Источник фотографии: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=LtoWVaXqnNM