Нижнеломовец заплатит за избиение жены

Жителя Нижнеломовского района Пензенской области осудили за то, что он избил жену.

Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, события разворачивались в начале марта. Супруги поссорились, разъяренный мужчина набросился на жену и несколько раз ударил ее кулаком по лицу.

Сельчанин признал свою вину и извинился перед любимой. Женщина простила мужа и попросила не наказывать его строго. В результате мужчине назначили штраф – 5000 рублей.

Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».