Нижнеломовец заплатит за избиение жены

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23 апреля 2019, 15:06Общество
Жителя Нижнеломовского района Пензенской области осудили за то, что он избил жену.
Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, события разворачивались в начале марта. Супруги поссорились, разъяренный мужчина набросился на жену и несколько раз ударил ее кулаком по лицу.
Сельчанин признал свою вину и извинился перед любимой. Женщина простила мужа и попросила не наказывать его строго. В результате мужчине назначили штраф – 5000 рублей.
Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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