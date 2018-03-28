Нижнеломовец сделал боевые нунчаки из игрушки и попал под статью

Житель Нижнего Ломова Пензенской области сделал нунчаки из детской игрушки и попал под статью.

Как сообщает пресс-служба Нижнеломовского районного суда, в ноябре сельчанин изготовил из игрушечных нунчак боевое оружие. По заключению эксперта, нунчаки были сделаны по японскому типу и относятся к ударно-раздробляющему холодному оружию.

Помимо этого, он хранил у себя в спальне самодельное гладкоствольное оружие, которое он нашел на чердаке сарая.

В результате мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Нунчаки и огнестрельное оружие суд постановил уничтожить. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».