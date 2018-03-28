Нижнеломовец сделал боевые нунчаки из игрушки и попал под статью

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 марта 2018, 16:38Криминал
Житель Нижнего Ломова Пензенской области сделал нунчаки из детской игрушки и попал под статью.
Как сообщает пресс-служба Нижнеломовского районного суда, в ноябре сельчанин изготовил из игрушечных нунчак боевое оружие. По заключению эксперта, нунчаки были сделаны по японскому типу и относятся к ударно-раздробляющему холодному оружию.
Помимо этого, он хранил у себя в спальне самодельное гладкоствольное оружие, которое он нашел на чердаке сарая.
В результате мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Нунчаки и огнестрельное оружие суд постановил уничтожить. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 марта 2018, 19:36Жители Кузнецка скорбят по погибшим в Кемерово
28 марта 2018, 19:31В Пензе планируют открыть ресурсный класс для детей-аутистов
28 марта 2018, 19:28В Пензе оценили готовность к паводку
28 марта 2018, 19:23В Пензенской области начались проверки соцобъектов
28 марта 2018, 19:19В Кузнецке на реке Труев появятся пять спасательных постов
28 марта 2018, 19:16В Пензе прошла панихида по погибшим в Кемерово
28 марта 2018, 19:14Пензенские коммунальные службы уничтожают сосульки
28 марта 2018, 19:09Пензенские общественники провели рейд по торговым центрам