Нижнеломовец получил срок за контрабанду

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24 июля 2018, 14:36Криминал
20-летнего жителя Нижнеломовского района Пензенской области осудили за контрабанду запрещенных веществ.
Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, в марте парень нашел в Интернете девять препаратов, в составе которых присутствуют сильнодействующие вещества, запрещенные в России. Он заказал их по почте. В общей сложности посылка состояла из 700 таблеток и 56 ампул на сумму 15 тысяч рублей.
Они прибыли в конце марта, сельчанина задержали при получении посылки.
В итоге молодому человеку назначили три года лишения свободы с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу. Запрещенные препараты было решено уничтожить, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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