Нижнеломовцы пожаловались на разваливающуюся маршрутку

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17 июня 2019, 13:33Общество
Житель Нижнеломовского района Пензенской области в сети рассказал о разваливающейся маршрутке.
Фотографию транспорта местный житель опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что такая маршрутка курсирует в селе Норовка.
«Вот такие салоны в маршрутке в Нижнем Ломове - «Норовка-Торговый центр», - написал автор.
Судя по кадру, спинка кресла сломана и лежит на заднем сиденье. Помимо этого, весь салон обшарпан, подголовники кресел протерты.
В комментариях пользователи пошутили, что спинку сиденья специально так опустили, чтобы можно было полежать.
«Хочешь – сиди, хочешь – лежи… Все удобства», - отметил Георгий.
Информагентство «Пенза-Пресс» направило официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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