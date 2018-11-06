Никольскую школу признали одной из лучших в стране

В Санкт-Петербурге подвели итоги федерального конкурса «100 лучших школ России». Учреждение образования Пензенской области вошло в число победителей.

По итогам конкурса школа №4 города Никольска стала одной из лучших, а ее руководителю Людмиле Ежовой вручили почетный знак «Директор года-2018», сообщает пресс-центр регионального правительства.

Кроме того, учитель физической культуры Денис Малахов принял участие в финале всероссийского смотра-конкурса презентаций образовательного учреждения. Он занял третье место в номинации «Лучший сайт», пишет ИА «Пенза-Пресс».