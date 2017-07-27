Никольским «разбойникам» грозит срок до десяти лет

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27 июля 2017, 19:46Криминал
Сотрудники отдела МВД по Никольскому району Пензенской области задержали двоих местных жителей по подозрению в совершении разбойного нападения.
Сначала молодые люди напоили хозяина дома, затем избили, привязали к креслу, вставили в рот кляп и пытались похитить ценное имущество. Однако довести преступный план до конца им так и не удалось. В последний момент злоумышленников спугнул знакомый потерпевшего.
«Услышав дверной звонок, злоумышленники через окно кухни выбрались во двор и скрылись. Тем временем хозяин дома сумел избавиться от кляпа и стал звать на помощь. Так как входная дверь была заперта, знакомый проник в дом через окно и обнаружил связанным своего товарища, после чего сообщил о случившемся в полицию», - пояснила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили отпечатки пальцев нападавших. По ним удалось оперативно установить личности злоумышленников.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
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