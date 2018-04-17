Никольский автолюбитель пытался откупиться от наказания за пьяную езду

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17 апреля 2018, 14:36Криминал
В Пензенской области жителя Никольска подозревают в даче взятки сотруднику полиции.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 13 апреля автолюбитель, который оказался в отделе полиции за вождение в пьяном виде, передал начальнику отдела ГИБДД 30 тысяч рублей. За это мужчина просил его не отдавать в отдел дознания материалы, доказывающие виновность водителя в управлении автомобилем в пьяном виде.
«После передачи денег противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - добавили в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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