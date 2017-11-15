15 ноября 2017, 16:34Общество Никольская школа стала лауреатом международного конкурса Средняя школа №4 города Никольска Пензенской области стала победителем международного конкурса сайтов образовательных организаций.

По итогам конкурса сайт школы № 4 г. Никольска стал победителем в номинации «Лучшее тематическое наполнение», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Конкурс провел международный центр педагогических инноваций «Технологии будущего». В нем приняли участие информационные ресурсы государственных и негосударственных образовательных организаций расположенных на территории России и стран СНГ, сообщает пресс-центр областного правительства.

Общество

просмотров 84

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/15/13585406

Новости по теме: