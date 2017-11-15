Никольская школа стала лауреатом международного конкурса

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 ноября 2017, 16:34Общество
Средняя школа №4 города Никольска Пензенской области стала победителем международного конкурса сайтов образовательных организаций.
По итогам конкурса сайт школы № 4 г. Никольска стал победителем в номинации «Лучшее тематическое наполнение», пишет ИА «Пенза-Пресс».
Конкурс провел международный центр педагогических инноваций «Технологии будущего». В нем приняли участие информационные ресурсы государственных и негосударственных образовательных организаций расположенных на территории России и стран СНГ, сообщает пресс-центр областного правительства.
15 ноября 2017, 19:56В Пензе представили концепцию реконструкции планетария
15 ноября 2017, 19:51В Пензе открылся педагогический салон для воспитателей детских садов
15 ноября 2017, 19:47Новостройка в жилом комплексе «Три тополя» открыла двери для новоселов
15 ноября 2017, 19:42Пензенская область обеспечена собственным продовольствием более чем на 85%
15 ноября 2017, 19:34Пензенцы получили от радио «Экспресс» наклейки на автомобиль
15 ноября 2017, 19:27В Лунинском районе из частного дома украли ценные вещи и банку варенья
15 ноября 2017, 19:19В Кузнецке прошел мемориальный турнир по греко-римской борьбе
15 ноября 2017, 19:12Белозерцев оценил качество частной пекарни в Пачелме