Никольчанка стала жертвой нового вида мошенничества

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 ноября 2019, 13:04Криминал
29-летняя жительница Никольского района Пензенской области написала заявление о мошенничестве в полицию.
Женщина рассказала, что оставляла заявки на сайтах в интернете и звонила по различным телефонам, которые видела в объявлениях, чтобы найти людей или организации, готовые предоставить ей кредит.
Через какое-то время никольчанке позвонила незнакомка с предложением дать деньги в долг под проценты.
«Для этого она попросила сообщить пароль для входа в личный кабинет заявительницы на сайте «Госуслуги» и предоставить ей копию паспорта, а также пояснила, что через несколько дней приедет курьер и привезет 150 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Однако в указанный срок никто не приехал. Затем женщина узнала, что на ее имя оформили кредит. Для этого злоумышленники воспользовались данными, указанными в личном кабинете.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Полицейские напоминают жителям Пензенской области, что нельзя никому сообщать свои личные данные, в том числе – банковской карты. А в случае хищения денег со счета следует нужно сразу же обратиться в полицию любым удобным способом, например, по телефонам 02 или 102, пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 ноября 2019, 14:06В Пензенской области на дорожном предприятии не выплатили 224 тыс. рублей по зарплате...
27 ноября 2019, 13:36В Пензе могут изменить условия льготной транспортной карты
27 ноября 2019, 13:04Никольчанка стала жертвой нового вида мошенничества
27 ноября 2019, 12:34В бывшем кинотеатре «Москва» хотят открыть «Музей уходящего времени»
27 ноября 2019, 12:03Составлен новый график монтажа ФАПов в пензенских селах
27 ноября 2019, 11:33Соцсети: в районе пензенского автовокзала автоледи сбила пешехода
27 ноября 2019, 11:02Пензенский «Дизелист» не смог переломить ход встречи с «Брянском»
27 ноября 2019, 10:32В Земетчине должник по алиментам отбудет двойное наказание