Никольчанка дважды воспользовалась доверчивостью подруги

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25 декабря 2018, 17:39Криминал
В городе Никольске Пензенской области осудили местную жительницу, которая украла деньги с банковского счета своей знакомой.
Согласно материалам дела, женщина пришла в гости к своей приятельнице. Она попросила воспользоваться ее мобильным телефоном. Когда хозяйка дома вышла, злоумышленница через приложение перевела с ее счета на свой 4000 рублей.
Увидев, что все прошло удачно, жительница Никольска пришла к знакомой на следующий день. Ситуация повторилась, на этот раз женщина перевела себе 8000 рублей. Вскоре пропажа денег обнаружилась.
В результате женщине назначили шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, сообщили в пресс-службе Никольского районного суда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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