Никольчанину не удалось избежать наказания за пьяную езду

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 21 апреля пьяного 50-летнего водителя задержали инспекторы ГИБДД. После освидетельствования его доставили в отдел полиции для составления протокола. Мужчина позвонил своему родственнику и попросил его привезти 20 тысяч рублей.

После, находясь в кабинете инспектора, мужчины вместе начали предлагать ему взятку. Они положили деньги под клавиатуру. Полицейские пресекли действия родственников и изъяли деньги.

Мужчинам назначили штраф в размере дохода за восемь месяцев каждому. Одному – 88 тысяч рублей, другому – 99488 рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».