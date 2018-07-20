Никольчанину не удалось избежать наказания за пьяную езду

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20 июля 2018, 16:07Криминал
Двух жителей Никольского района Пензенской области осудили за взятку полицейскому.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 21 апреля пьяного 50-летнего водителя задержали инспекторы ГИБДД. После освидетельствования его доставили в отдел полиции для составления протокола. Мужчина позвонил своему родственнику и попросил его привезти 20 тысяч рублей.
После, находясь в кабинете инспектора, мужчины вместе начали предлагать ему взятку. Они положили деньги под клавиатуру. Полицейские пресекли действия родственников и изъяли деньги.
Мужчинам назначили штраф в размере дохода за восемь месяцев каждому. Одному – 88 тысяч рублей, другому – 99488 рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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