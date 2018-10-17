Никольчанина осудили за пьяную езду

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 7 сентября на дороге, ведущей из села Кувак-Никольское в Земетчино инспекторы остановили автомобиль, за рулем сидел пьяный мужчина.

Оказалось, что сельчанин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ему назначили 400 часов обязательных работ и лишение прав на два года и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».