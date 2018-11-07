Никольчанин сделал оружие и получил срок

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07 ноября 2018, 17:39Криминал
Жителя Никольского района Пензенской области осудили за незаконное изготовление и хранение оружия.
Как сообщили в пресс-службе районного суда, в апреле 2017 года 59-летний мужчина изготовил предмет, напоминающий огнестрельное оружие. Самоделку он хранил в кладовке дома. Полицейские обнаружили устройство спустя год.
Сельчанин признал свою вину. В результате ему назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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