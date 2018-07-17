Никольчанин поплатился здоровьем за ссору с возлюбленной

Как сообщили в пресс-службе Никольского районного суда, ночью 23 марта женщина и ее гражданский муж поссорились на кухне. В порыве ярости хозяйка дома схватила нож и вонзила его в грудь возлюбленного.

После того, как сельчанка пришла в себя, она раскаялась в содеянном и признала свою вину. После этого мужчина попросил не судить его вторую половинку строго.

«Поскольку на момент совершения преступления у женщины имелась непогашенная судимость за тяжкое преступление, ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - добавили в пресс-службе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».