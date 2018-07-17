Никольчанин поплатился здоровьем за ссору с возлюбленной

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17 июля 2018, 17:37Криминал
56-летнюю жительницу Никольского района Пензенской области осудили за причинение тяжкого вреда здоровью возлюбленного.
Как сообщили в пресс-службе Никольского районного суда, ночью 23 марта женщина и ее гражданский муж поссорились на кухне. В порыве ярости хозяйка дома схватила нож и вонзила его в грудь возлюбленного.
После того, как сельчанка пришла в себя, она раскаялась в содеянном и признала свою вину. После этого мужчина попросил не судить его вторую половинку строго.
«Поскольку на момент совершения преступления у женщины имелась непогашенная судимость за тяжкое преступление, ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - добавили в пресс-службе.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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