Никольчанин ответит за драку в новогоднюю ночь

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26 июля 2019, 17:37Криминал
Жителя Никольского района Пензенской области осудили за причинение вреда здоровью знакомого.
Как сообщили в пресс-службе Никольского районного суда, в новогоднюю ночь мужчина находился у своего отца. С ними был еще один сельчанин. Через некоторое время сын хозяина жилища поссорился с гостем и ударил его по лицу. Пострадавший получил травмы, которые характеризуются как вред здоровью средней тяжести.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений», но суд не согласился с этим обвинением, поскольку не усмотрел в действиях обвиняемого нарушения общественного порядка.
В результате никольчанину назначили один год ограничения свободы. Помимо этого, мужчина должен будет оплатить пострадавшему лечение, а также заплатить ему компенсацию морального вреда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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