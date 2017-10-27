Николаю Хоменко присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области»

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27 октября 2017, 13:31Общество
Заместителю директора по клинической работе Пензенского института усовершенствования врачей, заслуженному врачу РФ Николаю Хоменко присвоено звание Почетного гражданина.
Такое решение приняли депутаты на сессии Законодательного Собрания 27 октября.
Звание Николаю Хоменко присвоили за особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением.
«Под его руководством была создана современная материально-техническая база института. Николай Михайлович опубликовал более 90 научных работ, имеет патенты на изобретения», - отметил председатель ЗакСобра Валерий Лидин.
С присвоением почетного звания Николая Хоменко поздравил губернатор Иван Белозерцев. Глава региона отметил важность работы Николая Хоменко и поблагодарил депутатов за это решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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