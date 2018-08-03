Николай Тактаров избран главой Пензы

3 августа в Пензе сменился глава города. Вместо Валерия Савельева на этот пост депутаты выбрали Николая Тактарова. Ранее он занимал кресло заместителя председателя Гордумы.

За время работы Пензенской городской Думы шестого созыва глава города меняется в третий раз. Сначала депутатский корпус возглавлял Виктор Кувайцев. Затем он уступил кресло председателя Валерию Савельеву, который руководил городской Думой с 2015 года. На этой неделе он сообщил о досрочном сложении полномочий. Сохранив депутатский мандат, он продолжит работать по своей основной специальности, возглавив областной онкологический диспансер.

«Я знаю, что делать в онкологии с точки зрения медицины, чтобы улучшить качество жизни граждан и уменьшить заболеваемость. Очень важным является профилактика заболеваний и раннее выявление», - сказал Валерий Савельев.



Решение главы города досрочно покинуть пост депутаты приняли единогласно в ходе внеочередной сессии. Экс-глава поблагодарил коллег за четкую и слаженную работу. В свою очередь, мэр Виктор Кувайцев отметил, что за время председательства Валерия Савельева удалось совместно решить немало городских проблем.

«Мы реализовали на территории города несколько значимых программ, которые улучшили качество жизни. В первую очередь, - «Комфортная городская среда», причем она реализована до того, как ее приняли на федеральном уровне», - рассказал Виктор Кувайцев.

Депутаты поддержали кандидатуру Николая Тактарова единогласно. Тем более он был единственным кандидатом на эту должность. Сразу после оглашения итогов тайного голосования новый глава города принял присягу.

«Николай Михайлович все известен как хороший управленец и порядочный человек. Думаю, что мы выбрали хорошего главу города, который продолжит то, что мы начали», - отметил депутат Пензенской городской Думы Жиганша Туктаров.

В своем первом интервью в новом качестве Николай Тактаров заявил, что приложит максимум усилий по решению задач, которые стоят перед руководством областного центра.

«Даже несмотря на мой стаж и опыт, мне удалось многому научиться от Валерия Петровича, это поможет мне в дальнейшем», - сказал Николай Тактаров.

Валерий Савельев, в свою очередь, в субботу 4 августа будет назначен главврачом, и с понедельника приступит к исполнению своих обязанностей в онкологическом диспансере.