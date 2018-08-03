Николай Тактаров избран главой Пензы

3 августа в Пензе прошла 47-я внеочередная сессия Гордумы. В нее было внесено голосование за кандидатуру главы Пензы.

Напомним, нынешний глава города Валерий Савельев сообщил о досрочном сложении полномочий в связи с приглашением на должность главврача областного онкодиспансера. Однако это не единственная версия его ухода.

На конференции реготделения партии «Единая Россия» на пост главы Пензы была предложена кандидатура Николая Тактарова, ее поддержали большинством голосов.

Это была единственная кандидатура, вынесенная на голосование депутатов. Николая Тактарова поддержали единогласно. Он поблагодарил за оказанное доверие, принес присягу и вступил в должность главы города.

«Я осознаю, что вступаю в должность, которая кратно повышает мою ответственность. Понимаю, что в этих стенах вершились судьбы города в разное время, на этой должности работали очень уважаемые люди, мне просто невозможно опускать планку, которая есть. Я приложу все усилия, чтобы лучшие традиции были сохранены и преумножены. Считаю главным событием будущего года проведение выборов седьмого созыва и решение насущных вопросов. Обещаю сотрудничество, исключаю соперничество», - сказал он, после чего занял кресло председателя Гордумы.

Николай Тактаров родился 5 сентября 1951 года в селе Березинка Зубово-Полянского района Мордовской АССР. Работал в управлении сельского хозяйства Пензенской области (позднее – в минсельхозе), региональном обкоме КПСС,

На протяжении 17 лет – с 1999 по 2016 годы – возглавлял областной избирком, в 2017-м работал директором Центра занятости населения города Пензы. С сентября прошлого годастал замглавы города на штатной основе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».