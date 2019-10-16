Никита Михалков вновь привезет в Пензу «Метаморфозы»

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16 октября 2019, 15:34Культура
19 октября в 18:00 впервые на сцене Пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского состоится показ спектакля «Метаморфозы V: Ведьма» (16+). Постановку представит московский «Государственный театр киноактера» совместно с Академией кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.
В Пензе показ серии «Метаморфоз» будет проходить уже в четвертый раз. По традиции, его откроет главный режиссер Никита Михалков.
Этот спектакль-конструктор создан на основе произведений писателей-классиков Антона Чехова и Ивана Бунина. Он представляет собой литературно-сценический коллаж из рассказов «Супруга» (12+), «Канитель» (16+), «Три рубля» (12+), «Дачники» (12+), «Чистый понедельник» (12+), «Нервы» (12+), «Ушла» (12+) и «Ведьма» (12+). Актеры представят постановку зрителям в формате открытой репетиции.
«В процессе репетиций в нашей творческой лаборатории возникают новые, иногда экспериментальные формы воспроизведения замечательной прозы Антона Чехова и Ивана Бунина, переложенные на сценическую плоскость, будь то драматический театр с присущим ему психоанализом или пластический театр, основанный на том, что великий Михаил Чехов называл «театром психологического жеста». Мы стараемся открывать для зрителя новые грани, а порой и новые смыслы в известных всем произведениях», – отметил Никита Михалков.
Главной особенностью создатели спектакля считают форму воспроизведения, сочетающую в себе не только 3D-декорации, видеозарисовки и видеоинсталляции, но и атмосферу «живого кино».
Подробнее о спектакле можно прочитать здесь.
Напомним, Никита Михалков трижды посещал Пензу, привозя очередную часть "Метаморфоз". Каждый раз пензенцы высоко оценивали его постановки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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