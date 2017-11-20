20 ноября 2017, 19:42Культура Никита Михалков представил на пензенской сцене «Метаморфозы 2» Превращение обычного спектакля в настоящий эксперимент. Со второй необычной постановкой «Метаморфозы» в Пензу приехал известный сценарист и кинорежиссер Никита Михалков. В спектакле играют выпускники его Академии кинематографического и театрального искусства. В основе представления - рассказы Ивана Бунина и Антона Чехова.

Отойти от шаблонов и играть по-новому. Экспериментальный спектакль Никиты Михалкова вновь был представлен на главной сцене пензенского драматического театра. Впервые с работой знаменитого режиссера пензенцы познакомились в апреле 2017 года, поэтому вторые «Метаморфозы» (12+) ждали с нетерпением.

Необычный формат открытой репетиции дал зрителям возможность стать свидетелями рождения нового шедевра. В этот раз Никита Михалков не комментировал действия своих подопечных со сцены, а следил за ними прямо из зала. Для мэтра кинематографии важно, чтобы публика вместе с героями спектакля смогла пережить любовь и горе, радость и страдания, счастье и боль.

«Мы не берем драматургию - в ней уже заложено все. А в прозе одной фразой бунинской или чеховской целый пейзаж вырисовывается, атмосфера определяется. Атмосфера - это самое главное. Поэтому то, чем мы занимаемся - пытаемся перенести на сцену, в основном, атмосферу», - рассказал режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

В спектакле - минимум реквизита. Актеры играют на фоне живого экрана. Использование мультимедийных технологий позволяет создать на сцене необходимую атмосферу и в считанные секунды переместить действо в другие декорации. Сцену от зрительного зала отделяет натянутая мелкая сетка. Ее использовали для создания эффекта «старого кино».

За три часа пензенцы смогли увидеть девять произведений классиков: «Кума» (12+), «Муза» (12+), «Осенью» (12+), «Ида» (12+), «Несчастье» (12+), «Княгиня» (12+), «Шуточка» (12+), «Рассказ госпожи NN» (12+) и «Жены артистов» (12+). Творческий эксперимент пензенский зритель принял с восторгом.

Культура

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